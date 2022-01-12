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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

12.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt kampında eğitim aldığı ve Yunanistan'dan yasa dışı yollarla kente geldiği belirlenen zanlı ile aynı evde kaldığı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütünün kampında eğitim aldığı belirlenen Z.K'nin, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla geldiği kentte saklandığı adres tespit edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda zanlı ve adreste birlikte kaldığı A.G. gözaltına alındı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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