Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve propaganda yaptıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Y, Y.D, H.K. ve M.N. yakalandı.

Zanlıların evlerinde 2 av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan F.Ü. ve D.S. aranıyor.

