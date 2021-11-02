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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

02.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve propaganda yaptıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Y, Y.D, H.K. ve M.N. yakalandı.

Zanlıların evlerinde 2 av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan F.Ü. ve D.S. aranıyor.

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