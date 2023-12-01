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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

01.12.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapan ve 2014-2016 yıllarında ilçede sokak eylemlerine katılan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adresleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 60 polis katıldı.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus terör örgütü

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