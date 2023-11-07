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Mersin'de terör örgütü propagandasından aranan şüpheli bağ evinde yakalandı

07.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan şüpheli saklandığı bağ evinde gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü propagandasından aranan şüpheli bağ evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan K.T'nin, Çamlıyayla ilçesindeki bağ evinde saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Mersin Çamlıyayla bağ evi

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