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Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 14.02.2020 17:36 | Son Güncelleme

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel saldırıların önlenmesi amacıyla terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin Operasyon Terör

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