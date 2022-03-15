YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

15.03.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de tır garajında uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temin edilen uyuşturucunun deniz yoluyla kente getirileceği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kente gelen şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucu hapların saklandığı tır garajına operasyon düzenledi.

Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyorDoktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:17
Akşam
18:55
Yatsı
20:09
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesleğini değiştirdi! Arkadaşları cinsel organını görünce...

Mesleğini değiştirdi! Arkadaşları cinsel organını görünce...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.