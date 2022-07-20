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Mersin'de tırın otomobil üzerine devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

20.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil sürücüsü, dorse altında kalan araçtan yara almadan kurtuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil üzerine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Vahit Çelik (33) idaresindeki temizlik malzemesi yüklü 34 ECV 436 plakalı çekici ve 27 GE 054 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Üçtepeler mevkisinde seyir halindeyken Mehmet Yaşar Özekinci'nin (38) kullandığı 01 AEP 752 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Tır sürücü Çelik yaraladı, Özekinci ise dorse altında kalan araçtan yara almadan kurtuldu.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince tır sürücüsü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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