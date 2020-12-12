YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 12.12.2020 11:50 | Son Güncelleme

Mersin'de tırla bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan sürücünün cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde tırla yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra kaybolan ve denizde arama çalışması başlatılan sürücünün cesedine ulaşıldı.

Atayurt Mahallesi Altınorfoz mevkisinde dün akşam yol kenarındaki bariyerlere çarpan 27 VS 025 plakalı tırın sürücüsü Emin Topal'ı (58) arama çalışmaları, gece verilen aranın ardından günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Bu sırada bir vatandaşın Arkum Mahallesi Maliye Tesisleri sahilinde bir erkek cesedi olduğunu bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye gitti. Cesedin Emin Topal'a ait olduğu belirlendi.

Topal'ın cesedi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki kazanın ardından kaybolan sürücü, bir görgü tanığının sesinin denizden geldiğini söylemesi üzerine ekiplerce bölgede aranmaya başlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:38
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Jale Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Eski Eczanesi
Mezitli
Yakupoğlu Eczanesi
Mezitli
Rüya Eczanesi
Toroslar
Sema Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.