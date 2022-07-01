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Mersin'de toplanması "ince işçilik" isteyen böğürtlenden 300 ton rekolte bekleniyor

01.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı: - "Türkiye'de böğürtlen üretiminde ikinciyiz. Türkiye'de yaklaşık 3 bin 100 ton gibi üretim gerçekleşiyor. Bunun 300 tonu 140 dekarlık alanda Mersin'de üretiliyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de alternatif ürün olarak yaklaşık 140 dekarlık arazide yetiştirilen böğürtlenden 300 ton rekolte bekleniyor.

Sahip olduğu iklim yapısı ve verimli topraklarıyla birçok meyvenin, sebzenin yetiştirildiği Mersin, böğürtlen üretiminde de ön plana çıkıyor.

Böğürtlenin hasadı sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Günün ilk ışıklarıyla böğürtlen yetişen alanlara gelen tarım işçileri, sıcak havaya rağmen toplanması "ince işçilik" isteyen ürünü hasat ediyor.

Burada kase veya kasalara yerleştirilen böğürtlenler, meyve suyu, reçel, marmelat, konservecilik, pasta ve dondurma sanayisinde kullanılmak üzere ilgili yerlere gönderiliyor.

Tadı, aroması ve görünümüyle ön plana çıkan böğürtlende üreticiler, bu yıl hasattan yüksek verim bekliyor.

- "Türkiye'de böğürtlen üretiminde ikinciyiz"

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, kentin verimli topraklara sahip olduğunu ve elverişli iklim yapısıyla ülke tarımında ön plana çıktığını söyledi.

Kentte üretilen ürünlerle ülke ekonomisine önemli katkı sunulduğunu dile getiren Abalı, hasadına kısa süre önce başlanılan böğürtlenin de Mersin'in önemli ürünlerinden olduğunu belirtti.

Bu yıl böğürtlenin veriminden memnun olduklarını anlatan Abalı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de böğürtlen üretiminde ikinciyiz. Türkiye'de yaklaşık 3 bin 100 ton gibi üretim gerçekleşiyor. Bunun 300 tonu 140 dekarlık alanda Mersin'de üretiliyor. Mersin'de yapılan üretimin büyük kısmı Silifke ilçesinde gerçekleştiriliyor. Böğürtlen üretimi bu ilçemizde yaygınlaşmış durumda. Böğürtlen üretimi üreticilerimize ciddi bir gelir sağlamakta. Bu yıl 300 ton rekolte bekliyoruz. Bu da beklenen bir verim. Diğer illere göre Mersin'de dekar başı verim 2 katı gibi oluyor."

Abalı, "ince işçilik" isteyen böğürtlenin kadınlar tarafından özenle toplandığını ve piyasaya sunulduğunu söyledi.

Mersin'in elverişli toprak yapısının ve iklim özelliğinin ürünün hem büyüklüğünü hem de aromasını olumlu yönde etkilediğini belirten Abalı, "Aynı zamanda da ihracatı gerçekleştiriliyor. Arap ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz." dedi.

Abalı, kentteki böğürtlen üretiminin giderek yaygınlaşacağını dile getirdi.

Üretici Fatih Güngör de 8 dönümlük alanda böğürtlen yetiştirdiğini ve bu yıl 25 ton civarında ürün beklediğini söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Güngör, ürüne talebin çok fazla olduğunu kaydetti.

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