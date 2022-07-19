Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, hem araçların hem de yayaların kural ihlali yapması nedeniyle yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar yer aldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçen kişiye otomobilin çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde kırmızı ışıkta geçen bir motosikletle otomobilin çarpıştığı ve Yenişehir ilçesindeki kavşakta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride geçtiği görülüyor.

Paylaşımda, kazaların çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

