YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

MERSİN HABERLERİ  | 23.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde önde seyreden Ümit A. idaresindeki 59 PG 927 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası otomobilinden inen sürücü Özgen'e ve aracına arkadan gelen Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı. İki aracın arasına sıkışarak ağır yaralanan Özgen, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
12:33
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Mersin Eczanesi
Akdeniz
Günebakan Eczanesi
Mezitli
Mervem Eczanesi
Mezitli
Aysel Eczanesi
Toroslar
Lida Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.