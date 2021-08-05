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Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

05.08.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ersan Turan yönetimindeki 01 AGS 536 plakalı otomobil, Dadalı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Turan, sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Mersin Tarsus

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