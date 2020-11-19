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Mersin’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 19.11.2020 21:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Mut-Karaman karayolu Burunköy mevkiinde meydana geldi.

Mersin’in Mut ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Mut-Karaman karayolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Mehmet Uguz’un idaresindeki 33 DYU 09 plakalı transit kamyonet, önünde seyir halindeki Seçkin A. idaresindeki 33 AER 93 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada Kamyon sürücüsü Seçkin A.yara almadan kurtulurken, kamyonette bulunan Kemal Aydın ve Nurten Uguz hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet Uguz ve Hediye Hidayet Aydın ağır yaralandı. Yaralılar 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Uguz mersine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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