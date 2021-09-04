Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.G. idaresindeki 01 ALN 21 plakalı otomobil, Tarsus-Adana D-400 kara yolunda refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Ş.G. ile otomobildeki N.G. ve Z.G. yaralandı.

Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan N.G. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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