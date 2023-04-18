Mersin'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Taşucu Mahallesi'nde, Talha Özenler yönetimindeki 33 AKY 414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak aynı yönde ilerleyen Akay Cengiz Hamamcılar yönetimindeki 33 AOR 471 plakalı otomobile çarptı.

Araç, daha sonra yol kenarında park halinde olan 33 ANM 009 ve 33 K 1643 plakalı araçlara çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Akay Cengiz Hamamcılar, Pelin Hamamcılar, Nisa Ayaş ve Azra Ayaş, sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Talha Özenler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

