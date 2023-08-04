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Mersin’de ücretsiz EMDR terapisi

04.08.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Gülnihal Bilim, 6 Şubat’ta meydana gelen ve on binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açan deprem felaketinin ardından travma sonrası stres bozukluğu vakalarının arttığına dikkat çekti.

Mersin’de ücretsiz EMDR terapisi

Psikolog Bilim, Akdeniz ilçesinde travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar yaşayanlara, başvuruları halinde güçlü bir tedavi yöntemi olan Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisini ücretsiz uyguladıklarını söyledi. Bilim, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı olmayı, sadece hastalığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımladığını, bu nedenle de Akdeniz Belediyesi uzman psikologları olarak yetişkin, çocuk-ergen ve çiftlere yönelik psikoterapi hizmeti sunduklarını kaydetti.

Psikoterapi hizmetini sunarken, bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, çözüm odaklı terapi gibi etkisi kanıtlanmış tedavi yöntemlerini kullandıklarını vurgulayan Bilim, “Bu yöntemlerden biri de EMDR terapisidir. Bu terapi, Türkçe açılımıyla göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olup, farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıkların başarı ile tedavi edilmesini sağlamış ve Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Psikiyatri Birliği gibi birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumunca da etkili görülmüştür” dedi.

“ETKİLİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ”

Psikolog Bilim, EMDR terapisine göre, bugün yaşanılan psikolojik rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin, geçmişte yaşanılan, beyinde işlevsiz ve kilitli bir şekilde depolanan travmatik anılardan kaynaklandığını dile getirerek, “Bu durumun iyileşebilmesi EMDR terapisi ile kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. İşlevsiz bir şekilde depolanmış bu anıları yeniden işlenmesini sağlıyor ve danışanın psikolojik semptomlarının büyük ölçüde azalmasına yardımcı oluyoruz. Danışan, artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görmeye başlar” ifadelerini kullandı.

“EMDR TERAPİSİ, İLK OLARAK MARMARA DEPREMİNDE UYGULANDI”

Türkiye’nin EMDR terapisi ile ilk olarak 1999 Marmara depremi ile tanıştığını kaydeden Bilim; “Bu deprem sonrasında, yıkımdan etkilenenlerin yüzde 70’inin travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri gösterdiği görülmüş ve EMDR terapisi ile müdahaleler gerçekleştirilmiş, etkili sonuçları görülmüştür. Doğal afetler sonrası oluşan stres bozukluğu tedavisinde etkisi kanıtlanmış EMDR terapisini ilk olarak, 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu terapi; doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi travmatik olaylar sonucu oluşmuş stres bozukluğu, çocukluk çağı travmaları ile aynı zamanda kaygı bozuklukları, fobiler, depresyon, yeme ve uyku bozukluğu, sınav kaygısı gibi pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır” diye konuştu.

HİZMET ÜCRETSİZ

Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Gülnihal Bilim, uzmanlık gerektiren ve bu nedenle seans ücretleri yüksek olan bu psikoterapi yöntemini Akdeniz Belediyesinde ücretsiz olarak vatandaşlara sunduklarını belirterek, detaylı bilgi ve randevu için vatandaşların çağrı merkezine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.


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