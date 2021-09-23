Mersin'de uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan O. idaresindeki 06 DTM 51 plakalı beton mikseri, Korucak mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ayhan O'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.



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