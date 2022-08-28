YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de uçuş tutkunları paraşüt şenliğinde buluştu

Mersin'de uçuş tutkunları paraşüt şenliğinde buluştu

28.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uçuş tutkunları paraşüt şenliğinde buluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 16 kentten 120 sporcunun katılımıyla paraşüt şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında, "Zafer ruhuyla uçuyoruz" sloganıyla organize edilen şenlik, Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisindeki 2 bin rakımlı Akpınar Paraşüt Merkezi'nde yapıldı.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, 16 ilden 120 sporcu katıldı.

Serbest uçuş yapan katılımcılar, şenliğin gerçekleştiği alanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yamaç paraşütü sporcularının, gökyüzünde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşattıklarını ifade etti.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı da Zafer Bayramı'nı uçuş yaparak kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe Adana'dan katılan Hıfzı Altıntaş, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için çok uygun bir yer olduğunu kaydetti.

İlk kez uçuş deneyimi yaşayan Dürdane Kaya da gökyüzünde keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldıMersin'de hayvanlarını otlattığı kayalıkta mahsur kalan çoban kurtarıldı
Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandıBayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandıIsparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mersin Erdemli yamaç paraşütü paraşüt

Mersin Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:02
Öğle
12:48
İkindi
16:28
Akşam
19:24
Yatsı
20:43
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bunun..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bunun..."

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.