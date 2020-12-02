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Mersin’de ’Uyuşturucu ile Mücadele ve Risk Analizi Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 02.12.2020 11:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından risk analizlerine göre daha önceden belirlenmiş 15 ilde gerçekleştirilen, ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Risk Analizi Değerlendirme Toplantısı’ Mersin’de, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim H.

Mersin’de ’Uyuşturucu ile Mücadele ve Risk Analizi Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından risk analizlerine göre daha önceden belirlenmiş 15 ilde gerçekleştirilen, ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Risk Analizi Değerlendirme Toplantısı’ Mersin’de, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim H. Seydioğulları, Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili kurum temsilcileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yapan Vali Su, uyuşturucu ile mücadelenin sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil, toplumun bütün bireylerini doğrudan etkileyen ve topyekun bir mücadeleyi gerektiren bir konu olduğunun altını çizdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim H. Seydioğulları’nın ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Risk Analizi’ konulu istatistiki bilgilerin yer aldığı sunumuyla devam eden ve mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret edilen toplantı, karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Mersin’de ’Uyuşturucu ile Mücadele ve Risk Analizi Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

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