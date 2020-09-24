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Mersin’de uyuşturucu operasyonu

MERSİN HABERLERİ  | 24.09.2020 09:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, 1 şahsın evinde yaptığı aramada 48 gram kubar esrar ile kenevir tohumları ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesinde şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, 1 şahsın evinde yaptığı aramada 48 gram kubar esrar ile kenevir tohumları ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Köseçobanlı Mahallesinde şüpheli bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin evde ve eklentilerinde yaptığı aramada ise 48 gram kubar esrar, 377 adet kenevir bitkisi tohumu, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ’bong’ diye tabir edilen düzenek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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