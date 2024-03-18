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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA İHA
18.03.2024 08:11
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Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine takibe alınan şüpheliler için operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 1 kilo 515 gram metamfetamin, 186 gram skunk, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 361 gram kenevir tohumu, 430 adet uyuşturucu hap, 450 gram ateş buz, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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