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Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 26.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve semtlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda D.S, E.S, D.K, O.H, M.T, C.A, T.B, B.S, A.Ö, N.A, A.K, E.Ö, M.Ö. ve B.B. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 165 uyuşturucu hap, 85 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 47 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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