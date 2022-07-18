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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

18.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 280 gram esrar, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 40 sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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