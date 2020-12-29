Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Yenice, Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde 3 ay teknik takip gerçekleştiren ekipler, 9 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 500 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.