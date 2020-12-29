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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 29.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Yenice, Hacıhamzalı ve Günyurdu mahallelerinde 3 ay teknik takip gerçekleştiren ekipler, 9 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 500 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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