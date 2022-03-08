Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği "Brego"nun da desteğiyle adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu etkili satışı yasal kısıtlı 11 bin 200 hap, 144 gram sentetik uyuşturucu, 379 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca ve pompalı tüfek ile 65 fişek ve 63 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

