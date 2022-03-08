YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

08.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği "Brego"nun da desteğiyle adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu etkili satışı yasal kısıtlı 11 bin 200 hap, 144 gram sentetik uyuşturucu, 379 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca ve pompalı tüfek ile 65 fişek ve 63 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiAdana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:56
Öğle
12:57
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:03
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Eşiyle mesajlarını paylaştı! Tehdit edildiğini söyleyerek bakın neler yazdı

Eşiyle mesajlarını paylaştı! Tehdit edildiğini söyleyerek bakın neler yazdı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.