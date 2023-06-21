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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı

21.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 52 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Narkotik dedektör köpekleriyle adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 235 tabanca fişeği, 14 av tüfeği kartuşu, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 650 lira ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 15 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Gözaltı Mersin uyuşturucu narkotik operasyon

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