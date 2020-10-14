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Mersin'de uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği "Börü" engelledi

MERSİN HABERLERİ  | 14.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Hafif ticari araçta 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, narkotik köpeği "Börü" ile aranan hafif ticari araçta 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin çalışmasında, Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen zanlının kullandığı hafif ticari araç takibe alındı.

Ekipler, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli T.Ö'nün konaklamak için kente girdiğini belirledi.

Akdeniz ilçesinde bir otele geldiği tespit edilen şüphelinin kullandığı hafif ticari araç narkotik köpeği "Börü" ile arandı.

Aracın motor kısmındaki gizli bölmede, 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü T.Ö. gözaltına alındı.

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