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Mersin’de uyuşturucuya geçit yok

MERSİN HABERLERİ  | 11.03.2020 12:11 | Son Güncelleme

Mersin’de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan çalışmalarda, 1 kilo 666 gram toz esrar, 13 gram bonzai ile 28 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik sürdürülen 7 günlük çalışma kapsamında, Karaduvar Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli portakal bahçesi içerisinde yakalandı.

Mersin’de uyuşturucuya geçit yok

Mersin’de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce son bir haftada yapılan çalışmalarda, 1 kilo 666 gram toz esrar, 13 gram bonzai ile 28 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara yönelik sürdürülen 7 günlük çalışma kapsamında, Karaduvar Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli portakal bahçesi içerisinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette toplam 1 kilo 610 gram toz esrar, 13 gram bonzai ve satıştan elde ettikleri değerlendirilen 550 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Ekiplerin aynı hafta içerisinde yaptıkları operasyonel çalışmalarda, 56 gram toz esrar-bonzai karışımı uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 28 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, tabancalara ait 8 fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, bir adet tüfek ve 77.6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ayrıca ilçe genelinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayı açığa kavuşturulurken, ele geçirilen 1 jeneratör, 1 cep telefonu ve 14 kasa portakal sahiplerine teslim edildi. Yine ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda, ’Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik’ gibi suçlarından aranan 54 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Mersin’de uyuşturucuya geçit yok

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