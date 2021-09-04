YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü

Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü

04.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de üzerine asansör kabini düşen kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak (61) ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.

Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.

Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyorBuraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Mersin'de trafik kazası: 3 yaralıMersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:45
İkindi
16:21
Akşam
19:12
Yatsı
20:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.