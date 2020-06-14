YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de vatandaşlar belediye çalışanlarıyla sahili temizledi

Mersin'de vatandaşlar belediye çalışanlarıyla sahili temizledi

MERSİN HABERLERİ  | 14.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

Mersin'de vatandaşlar belediye çalışanlarıyla sahili temizledi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde "Haydi Gel Sahillerimizi Birlikte Temizleyelim Projesi" kapsamında vatandaşlar, belediye çalışanlarıyla sahilde temizlik yaptı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi sahilinde vatandaşlar ve belediye çalışanları bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar ve belediye personeli, yaklaşık iki saatlik etkinlikte sahili çöplerden arındırdı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın önemli olduğunu söyledi.

Tarhan, "Benzer etkinlikler ilerleyen haftalarda da devam edecek. Mezitli halkı her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Mersin Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Babil Eczanesi
Merkez
Botan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ercik, Ramazan Bayramını kutladı

Ercik, Ramazan Bayramını kutladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.