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Mersin’de vatandaşlar Covid-19’a karşı bilgilendiriliyor

MERSİN HABERLERİ  | 23.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Mersin’de polis ekipleri sahil bandındaki ve pazar yerlerindeki vatandaşları Covid-19’a karşı bilgilendirmeye devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki sahil bandında vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı.

Mersin’de polis ekipleri sahil bandındaki ve pazar yerlerindeki vatandaşları Covid-19’a karşı bilgilendirmeye devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki sahil bandında vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca, park, bahçe ve pazar yerleri ile esnafı da ziyaret ederek salgına karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattı.
Salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

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