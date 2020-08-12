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Mersin’de vatandaşlar Covid-19’a karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Mersin’de polis ekipleri sahil bandındaki vatandaşları Covid-19’a karşı bilgilendirmeye devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki sahil bandında vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı.Salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Mersin’de vatandaşlar Covid-19’a karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor

Mersin’de polis ekipleri sahil bandındaki vatandaşları Covid-19’a karşı bilgilendirmeye devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki sahil bandında vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler verdi, uyarıcı broşürler dağıttı.
Salgınla mücadeledeki en temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Mersin’de vatandaşlar Covid-19’a karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor

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