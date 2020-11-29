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Mersin'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Mersin'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yoğunluk oluşturdu.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde vakit geçiriyor.

Hava sıcaklığının 19 dereceyi gösterdiği kent merkezindeki sahil bandına gelen bazı vatandaşlar, spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.

Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları da köpeklerini gezdirdi.

Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

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