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Mersin’de vatandaşlar hırsızlık ve korona virüs konusunda uyarıldı

MERSİN HABERLERİ  | 10.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve korona virüs salgını konusunda uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de vatandaşlar hırsızlık ve korona virüs konusunda uyarıldı

Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve korona virüs salgını konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşları ve iş yeri sahiplerini açıktan ve işyerinden hırsızlık konularında uyarırken, korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirdi. Ekipler, tüm dünyayı etkileyen korona virüsten korunmak için sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği ile ilgili bilgi verirken, broşürler dağıttı.

Mersin’de vatandaşlar hırsızlık ve korona virüs konusunda uyarıldı

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