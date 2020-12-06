Mersin’de vatandaşlar sokağa çıkma yasağında ekmeksiz kalmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da üretime devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, sokağa çıkma yasağında da ekmek üretimini sürdürdü. Günlük 50 bin ekmek üreten fabrika, yasaklar başlamadan üretim kapasitesini 60 bine çıkardı. Kentteki 40 ekmek büfesinde 250 gramlık hijyenik ve kaliteli ekmekler tanesi 75 kuruştan vatandaşın sofrasına ulaştırıldı.

Salgın sürecinde MER-EK’in tedbirleri en üst seviyelerde

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik koşullarda yıl boyu ekmek üretimini kesintisiz sürdürürken, salgının Türkiye’de de görüldüğü ilk günlerde tedbirlerini sıklaştırdı. Yaklaşık 10 aylık pandemi sürecini sorunsuz bir şekilde yürüten MER-EK, sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulandığı hafta sonunda da vatandaşı ekmeksiz bırakmadı. Fabrikada hijyenik koşullarda üretilen ekmekler kasaların içerisindeki tek kullanımlık poşetlere yerleştirildi ve düzenli olarak sterilize edilen transfer araçlarına yüklendi. Ekmek satış büfelerinin işletmecileri de fabrikada üretilen 6 çeşit ürünü güvenli ve hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırdı.

“Rehavete kapılmadan üretimimizi aynı koşullarda devam ettiriyoruz”

MER-EK’te görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, üretimlerini hijyenik koşullarda sürdürdüklerini belirterek, “Pandeminin başından beri oluşturduğumuz bir risk eylem planımız var. Buna uygun bir şekilde üretimimizi devam ettiriyoruz. Bu 10 aylık süreç, pandeminin bu kadar uzun sürmesi aslında hiçbirimizin beklediği bir durum değildi. İlk baştan beri aynı şekilde hareket ediyoruz. Herhangi bir rehavete kapılmadan üretimimizi aynı koşullarda devam ettiriyoruz” dedi.



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