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Mersin'de villadan hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kendilerini "Maskeliler" olarak adlandıran zanlıların bulunması için 3 bin 244 saat güvenlik kamerası kaydı ve 244 bin araç incelendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, 14 villada yaşanan hırsızlıkla ilgili aranan 4 kişi, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki villalarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, 27 günlük çalışmada villaların çevresindeki güvenlik kameralarının kaydettiği 3 bin 244 saatlik görüntüyü inceledi.

Bölgeden bir ay içinde geçen 244 bin aracı da soruşturan ekipler, şüphelenilen iki aracı ve içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı.

Kendilerini "Maskeliler" olarak adlandırılan zanlıların kimliğini tespit eden jandarma, 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.

Sorgularında 14 villada meydana gelen hırsızlığa karıştıkları belirlenen şüpheliler, suçlarını itiraf etti.

Parmak izlerinden yapılan kontrolde de bir şüphelinin, İzmir ve Manisa'daki 3 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takan zanlıların demir kapılarından atladıkları evlere giriş anları görülüyor.

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