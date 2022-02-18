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Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı

18.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaban hayvanları için Toroslara yem bırakıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları'na yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen dağların 1700 rakımındaki Güneyli Mahallesi'ne çıktı.

Ekipler, yaban hayvanları için belirlenen noktalara buğday, mısır, arpa, yonca balyası ve et bıraktı.

Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, doğada uzun süre bozulmadan durabilecek yemleri tercih ettiklerini belirterek, "Sahada bulunan her çeşit yaban hayvanının yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Kent genelinde doğaya bu yıl 84 ton yem bırakıldığını kaydeden Çetin, çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

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