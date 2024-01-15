Mersin’de yanan orman sahasında ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gülnar İşletme Müdürlüğü, Korucuk Şefliği Kavakoluğu sahasında geçen yıl 16 Temmuz’da çıkan orman yangınında 817 hektar alan zarar gördü. Yangın sonrasında bölgeyi tekrar yeşertmek için toprak işleme ve fidan dikim işlerimi yapıldı. 6 ay süren çalışmada yöre sakinlerine gelir getirici ve yangına dayanıklı tür olarak keçi boynuzu fidanları dikildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca ve işletme şeflerinden bilgi aldı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

