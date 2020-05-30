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Mersin’de yangın ekipleri iş başı eğitimlerine başladı

MERSİN HABERLERİ  | 30.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün, 2020 yılı ilk yangın ekibi işbaşı eğitimi Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde başladı.

Mersin’de yangın ekipleri iş başı eğitimlerine başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün, 2020 yılı ilk yangın ekibi işbaşı eğitimi Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde başladı. Yangın işçileri ve yangın söndürme gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta ekipler, yangın sezonu öncesi güven verdi.
8 orman işletme müdürlüğünde devam edecek olan tatbikata, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Tarsus Orman İşletme Müdürü Musa Küreksiz, Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Bilgin, Öz Orman-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın, müdür yardımcısı, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve gönüllüler katıldı. Ormanların sahip olduğumuz en önemli zenginliğimiz olduğunu aktaran Bölge Müdürü Akduman, "Yangın sezonu başlarken yapılan bu eğitimlerde eksikliklerimizi görerek ekiplerimizin yangın sezonu boyunca dinamik olmasını, başta iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı konusunda tüm personelimizin hassas davranmasını, yangınla mücadelede aklımıza ve sahip olduğumuz önemli tecrübemize dayanarak mücadele etmemizi tüm sezon boyunca sizlerden bekliyorum. İnşallah 2020 yılını en az yangın ve az hasarlı bir şekilde geçiririz" dedi.

Mersin’de yangın ekipleri iş başı eğitimlerine başladı

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