Mersin’de yangında zarar gören ailenin evinde onarım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, evi yanan Küçükaslan ailesini yeniden sıcak bir yuvaya kavuşturulması için yürütülen tadilat ve onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım maaşı ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin bağladığı ’Halk Kart’ dışında başka geliri olmayan Küçükaslan ailesinin evinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmiş, 2020 yılının Aralık ayında meydana gelen olayın ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler evde incelemelerde bulunmuştu. Ev tadilatından eşya ve kıyafet yardımına kadar birçok konuda Küçükaslan ailesine destek vereceklerini bildiren ekipler, başlattıkları tadilat ve onarım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

“Tadilatı yaklaşık 1 hafta veya 10 güne kadar da bitiririz”

Büyükşehir Belediyesinde görevli sosyal hizmet uzmanı Yusuf Yazgı, yangından sonra büyük hasar gören evin önemli oranda onarıldığını belirterek, “Ev temizlendi. Elektrik ve su tesisatı çekildikten sonra ustalarımız devreye girdi. Şu an onarım aşamasındalar. Bu tarz bir onarım yeni bir ev yapmaktan daha zor bir iş aslında. Düşünün, bütün duvarlar ve kapılar yanmış, bütün odalar is içerisinde ve kullanılamaz halde. Çok kötü bir durumdaydı. Kullanılmayacak haldeydi ama bir haftadır çalışıyoruz, yaklaşık 1 hafta veya 10 güne kadar da bitiririz” dedi.

Kalp hastalığı ile mücadele ettiğini belirten anne Gülşen Küçükaslan “Evim yandı. Başkanımız ve muhtarımızın aracılığıyla bize yardımcı olmak için geldiler. Allah razı olsun Başkanımızdan, muhtarımızdan ilgilenenlerden. Hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.

