Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi çalışanları sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde kapıda bir şahinin olduğunu gördü.
Ekiplerin ilk kontrolünde kanadından yaralı olduğu görülen kuş, tedavi ve bakımı için Doğu Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine götürüldü.
Kızıl şahin, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz