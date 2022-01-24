Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi çalışanları sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde kapıda bir şahinin olduğunu gördü.

Ekiplerin ilk kontrolünde kanadından yaralı olduğu görülen kuş, tedavi ve bakımı için Doğu Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine götürüldü.

Kızıl şahin, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

