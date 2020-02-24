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Mersin'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı

MERSİN HABERLERİ  | 24.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Mersin'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir okulun camla kaplı cephesine çarparak yaralanan tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı kuş, okul yetkililerince Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine teslim edildi.

Afrika, İran ve Mısır'da yaşayan tepeli guguk kuşunun Türkiye'de ender görüldüğünü belirten Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Göçmen bir kuş. Muhtemelen göç yorgunluğundan kaynaklı ilçemizdeki özel bir okulun duvar camına çarparak yaralanmış. Yaban hayatına duyarlı davranarak bizleri arayan öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaralı kuşumuz tedavisinin ardından doğaya salıverilecek." dedi.

Mersin'de yaralı bulunan tepeli guguk kuşu tedaviye alındı

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Anahtar Kelimeler:
Erdemli Kuş Tedavi

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