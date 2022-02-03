Mersin'de yarıyıl tatilindeki çocuklar için "kar şenliği"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, yarıyıl tatilindeki çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için "kar şenliği" düzenlendi.
Tarsus Belediyesince kar yağışının yoğun olduğu Gülek Mahallesi'nde, "Haydi Çocuklar Kara Gidelim" etkinliği yapıldı.
Yarıyıl tatilindeki çocuklar, şenlikte kartopu oynadı, müzik eşliğinde dans etti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, yüzlerce çocuğun kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdiğini söyledi.
Kırsal mahallelerde ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü ifade eden Bozdoğan, "Çocuklarımız aileleriyle keyifli vakit geçirme imkanına kavuştu. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Çocuklar bizim geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız." dedi.
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