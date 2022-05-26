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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

26.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirlediği 23 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, bankacılık işlemlerinde kullanılan 15 cep telefonu ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen 18 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 zanlı aranıyor.

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