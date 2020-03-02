Mersin’de yaşayanların yüzde 43’ü Mersin dışından

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Mersin’de ikamet eden kişilerin yüzde 43’ü Mersin dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı. Mersin’de en fazla yaşayanlar sıralamasında Şanlıurfa ilk sırayı alırken, komşu il Adana’dan da 55 binin üzerinde kişi Mersin’de yaşamayı tercih ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Mersin’de ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımını açıkladı. Açıklamaya göre, Mersin’de yaşayan kişilerin yüzde 43’ünün Mersin dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı.

En fazla Şanlıurfalılar tercih ediyor

Mersin’de ikamet eden kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımında, en fazla Şanlıurfalıların en az ise Yalovalıların Mersin’i tercih ettiği görülüyor. Mersin’de ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımında ilk 10 il şöyle: Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mardin, Adıyaman, Bitlis, Siirt, Hatay, Şırnak ve Kahramanmaraş.

Mersin’de yaşayan Şanlıurfalılar 71 bin 828 kişiyle birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 66 bin 833 kişiyle Diyarbakırlılar, üçüncü sırada ise 55 bin 307 kişiyle Adanalılar yer aldı.