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Mersin’de yaşayanların yüzde 43’ü Mersin dışından

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Mersin’de ikamet eden kişilerin yüzde 43’ü Mersin dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı.

Mersin’de yaşayanların yüzde 43’ü Mersin dışından

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Mersin’de ikamet eden kişilerin yüzde 43’ü Mersin dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı. Mersin’de en fazla yaşayanlar sıralamasında Şanlıurfa ilk sırayı alırken, komşu il Adana’dan da 55 binin üzerinde kişi Mersin’de yaşamayı tercih ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Mersin’de ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılımını açıkladı. Açıklamaya göre, Mersin’de yaşayan kişilerin yüzde 43’ünün Mersin dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı oldukları ortaya çıktı.

En fazla Şanlıurfalılar tercih ediyor
Mersin’de ikamet eden kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımında, en fazla Şanlıurfalıların en az ise Yalovalıların Mersin’i tercih ettiği görülüyor. Mersin’de ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımında ilk 10 il şöyle: Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mardin, Adıyaman, Bitlis, Siirt, Hatay, Şırnak ve Kahramanmaraş.
Mersin’de yaşayan Şanlıurfalılar 71 bin 828 kişiyle birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 66 bin 833 kişiyle Diyarbakırlılar, üçüncü sırada ise 55 bin 307 kişiyle Adanalılar yer aldı.

En az tercih edenler Yalovalılar
Mersin’i en az tercih edenlerin başında ise Yalovalılar geliyor. Mersin’de yaşamayı tercih edenlere bakıldığında, sırasıyla Yalova, Bartın, Bayburt, Edirne, Düzce, Bilecik, Uşak, Tekirdağ, Burdur ve Karabük ilk 10 sırada yer aldı.
Verilere göre, Mersin’de 104 Yalovalı, 279 Bartınlı, 305 Bayburtlu yaşıyor.

Mersinliler en fazla İstanbul, en az Ardahan’da yaşıyor
Mersinliler ise en fazla İstanbul’da yaşamayı tercih ediyor. Mersin nüfusuna kayıtlı olan kişilerin ikamet ettikleri illere göre dağılımına bakıldığında, sırasıyla en fazla İstanbul, Adana ve Ankara’da; en az Ardahan, Sinop ve Bayburt’ta ikamet ettikleri görülüyor.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına göre, Mersinlilerin 63 bin 706’sı İstanbul’da, 53 bin 649’u Adana’da, 32 bin 926’sı da Ankara’da yaşıyor. Mersinliler, 185 kişiyle en az Ardahan’da yaşamayı tercih ederken, 234 kişi Sinop’ta, 253 kişi de Bayburt’ta ikamet ediyor.
Mersinlilerin en fazla ikamet ettikleri ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Karaman, Konya, Hatay, Gaziantep ve Bursa; en az ikamet ettikleri iller ise Ardahan, Sinop, Bayburt, Bartın, Iğdır, Artvin, Çankırı, Çorum, Rize ve Kars.

Adanalılar Mersin’de, Mersinliler Adana’da yaşıyor
Öte yandan, iki komşu il Adana ve Mersin’in, birbirlerine nüfus kaydırmaları da sonuçlarda dikkat çekiyor. Mersin’de yaşamayı tercih eden Adanalılar, Adana’yı tercih eden Mersinlilerden bin 658 kişi daha fazla ancak, tercih sıralamasında en fazla Adana’yı tercih eden Mersinliler ikinci sırada yer alırken, Mersin’i tercih eden Adanalılar ise üçüncü sırada yer alıyor.

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