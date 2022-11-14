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Mersin'de "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılığa 4 tutuklama

14.11.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bilişim sistemleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılığa 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarda, kimliği tespit edilen 4 şüphelinin "yatırım danışmanlığı" adı altında çok sayıda vatandaşı dolandırarak 270 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Mersin jandarma nitelikli dolandırıcılık yatırım danışmanlığı

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