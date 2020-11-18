Mersin’de yeni asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde ve ilçelerde cadde ve bulvarlar üzerinde kaldırım, asfalt, refüj ve kavşak düzenleme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda nüfusu her geçen dönem daha da artan Tarsus ilçesinde, özellikle yeni yerleşim bölgelerinde bulunan cadde ve bulvarlar üzerinde eksiklerin giderilmesi ve güzelleştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, Tarsus’un yeni yerleşim bölgeleri arasında yer alan Ergenekon Mahallesi Konak mevkiinde yer alan ve çevresinde yüksek katlı binaların bulunduğu Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde kavşak düzenleme, refüj, asfalt tamamlama ve yol çizme çalışmalarının ardından kaldırım döşeme faaliyetlerine başladı.

Altaylılar Mahallesinde de yollara bakım

Son yıllarda hızla gelişen bir diğer mahalle olan Altaylılar’da da Büyükşehir ekipleri, yine yüksek konutların bulunduğu sokaklar üzerinde kaldırım faaliyeti yürütüyor. Kaldırım döşeme işleminin tamamlanmasının ardından söz konusu sokaklarda asfaltlama faaliyeti gerçekleştirilecek.

Caddeler tamamen yenileniyor

Tarsus’ta birçok caddenin tamamen yenilenmesi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki Anıt Mahallesinin tam ortasından geçen Zafer Caddesini de yepyeni bir görünüme kavuşturmak için düğmeye bastı. Zafer Caddesi üzerinde bulunan ve deforme olan kilitli parke taşlarını ve kaldırımları söken ekipler, hafriyat işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ve yeniden kaldırım çalışması gerçekleştirecek.

