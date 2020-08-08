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Mersin’de ’yeni normalleşme sürecinde psikopatolojik risk etmenleri’ eğitimi

MERSİN HABERLERİ  | 08.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi işbirliği ile “Yeni Normalleşme Sürecinde Psikopatolojik Risk Etmenleri” konulu eğitim düzenledi.

Mersin’de ’yeni normalleşme sürecinde psikopatolojik risk etmenleri’ eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi işbirliği ile “Yeni Normalleşme Sürecinde Psikopatolojik Risk Etmenleri” konulu eğitim düzenledi. Eğitim, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından verildi.
Türkiye Belediyeler Birliği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, iç eğitmen uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından online verilen eğitime Türkiye’nin farklı illerinden birçok belediye personeli katılım gösterdi. Koronavirüs sonrası insanları olumsuz etkileyebilecek psikopatolojiler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), psikolojik sağlamlık konularına yer verildi. Türkiye’de ilk olan bu çalışmada farklı belediyelerden personelin bir araya gelerek paylaşımda bulunabilmesi, bu psikopatolojiler hakkında bilgi edinmesi ve personelin farkındalığının arttırılması, sonra da çevresindeki insanları bilinçlendirmesi amaçlandı.

Mersin’de ’yeni normalleşme sürecinde psikopatolojik risk etmenleri’ eğitimi

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